Ex-Regionalpräsident Puigdemont hat sich dafür ausgesprochen, dass die Neuwahl in Katalonien eine Abstimmung über Spaniens Regierung wird. Im belgischen Exil präsentierte er gleichzeitig seine Kandidatur.

BrüsselDie Neuwahl in Spaniens Region Katalonien soll nach dem Willen des entmachteten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont eine Abstimmung über das Eingreifen der Zentralregierung in Madrid werden. Die Katalanen sollten am 21. Dezember das Vorgehen der Regierung von Mariano Rajoy, mit der der Prozess der Abspaltung blockiert wurde, „billigen oder nicht“, sagte Puigdemont am Samstag auf einer Pressekonferenz in Oostkamp bei Brügge. Der Verfechter einer Unabhängigkeit Kataloniens hatte sich nach seiner Entmachtung Ende Oktober nach Belgien geflüchtet, um in Spanien einer Festnahme zu entgehen. Gegen den 54-Jährigen sowie vier seiner früheren und ebenfalls nach Belgien geflohenen Minister liegen ein europäischer Haftbefehl und ein Auslieferungsgesuch Spaniens vor.

Anzeige

Die Justiz in Belgien prüft weiterhin eine Überstellung. Die spanische Justiz erhob gegen Puigdemont, dessen Ex-Minister sowie die Spitze des aufgelösten Parlaments Anklage unter anderem wegen Rebellion und Auflehnung gegen die Staatsgewalt. Im Beisein einiger seiner früheren Minister sowie etwa 90 politischer Mitstreiter präsentierte Puigdemont am Samstag in einem Hotel zudem seine Kandidatur für die Neuwahl. „Das ist die Liste, von der Rajoy nicht will, dass sie gewinnt“, sagte er.