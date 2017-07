US-Präsident Donald Trump hat seine Parteikollegen im Senat mit deutlichen Worten zur Unterstützung der Gesundheitsreform aufgefordert. Sie müssten „das Richtige“ tun, sagte er am Montag in einer TV-Ansprache. Trump bezeichnete dabei das bestehende Gesundheitsgesetz - auch als Obamacare bekannt - als „Tod“ und „Alptraum“, dessen Opfer vergessen worden seien. Bei Twitter schrieb er, die Abstimmung am (heutigen) Dienstag sei für die Republikaner die letzte Gelegenheit, das Gesetz abzuschaffen und zu ersetzen. Indes kündigte der kranke Senator John McCain an, für das Votum nach Washington zurückzukehren.

Der 80-Jährige wird derzeit in seiner Heimat Arizona wegen eines in der vergangenen Woche diagnostizierten Hirntumors behandelt. Sein Büro teilte am Montagabend mit, er freue sich darauf, an wichtigen Gesetzgebungsvorhaben weiterzuarbeiten. Neben der Gesundheitsreform wurden dabei auch die geplanten Sanktionen gegen Russland, Iran und Nordkorea genannt.