KairoÄgyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi hat eine Reform des Scheidungsrechts vorgeschlagen. In Ägypten würden etwa 40 Prozent der Ehen nach fünf Jahren geschieden, sagte Al-Sissi am Dienstag in einer vom Fernsehen übertragenen Veranstaltung. Deshalb solle der Staat darüber nachdenken, ob er künftig für eine Scheidung mehr verlange als eine einfache mündliche Erklärung des Ehemannes.

In Ägypten genügt es für eine Scheidung, dass ein Mann seiner Frau sagt, die Ehe sei beendet. Al-Sissi schlug nun vor, eine solche Scheidungserklärung solle erst dann gelten, wenn sie in Gegenwart eines vom Staat dafür autorisierten Geistlichen abgegeben werde.