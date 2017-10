KairoNach den Anschlägen auf Christen im Frühjahr hat Ägypten den Ausnahmezustand in dem Land zum zweiten Mal verlängert. Das präsidiale Dekret erweitert die Befugnisse für die Sicherheitskräfte von Freitag an um weitere drei Monate, berichtete die staatliche Zeitung Al-Ahram am Donnerstag. Durch den Ausnahmezustand haben die Behörden unter anderem die Möglichkeit der Zensur und des Verbots von Medien oder Organisation, die Erlaubnis zum Abhören jeglicher Kommunikation sowie der Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung.