KairoIn Ägypten sind bei einem Gefecht zwischen Sicherheitskräften und mutmaßlichen Extremisten mindestens 52 Polizisten ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen seien bei der Schießerei am Freitag in der Wüste im Westen des Landes verletzt worden, hieß es am Samstag aus Sicherheitskreisen.

Die Sicherheitskräfte seien auf dem Weg zu einem Haus in der Wüste gewesen, in dem mehrere Mitglieder der aufständischen Hasm-Bewegung vermutet worden seien. Ihr Konvois sei in einen Hinterhalt geraten und angegriffen worden. Die Hasm-Bewegung hatte sich zu mehreren Anschlägen auf Polizei und Justiz rund um die Hauptstadt Kairo bekannt.