KairoBei einer Explosion in einer koptische Kirche in Nordägypten sind am Sonntag nach Angaben des Kairoer Gesundheitsministeriums mindestens 13 Menschen getötet worden. 25 seien in der beim Gottesdienst zum Palmsonntag voll besetzten Kirche in der Stadt Tanta verletzt worden, sagte Ministeriumssprecher Chaled Megahed in dem Fernsehsender CBC TV.

Die staatliche Nachrichtenagentur Mena meldete ebenfalls 13 Tote, gab die Zahl der Verletzten aber mit 35 an. CBC zeigte Bilder aus dem Inneren der Kirche, auf denen blutüberströmte Körper zu sehen waren.