WashingtonDie US-Regierung hat eine Liste mit gewünschten Änderungen für die Einreisepolitik des Landes an Abgeordnete des Repräsentantenhauses geschickt. Das Papier, das am Sonntag an die Politiker versendet wurde, sah eine Begrenzung von Greencards für Ehepartner und minderjährige Kinder von US-Bürgern vor und forderte ein punktebasiertes System für die Einwanderung.

Zudem sollten die Gebühren für Grenzübertritte angehoben und Abschiebungen von Bandenmitgliedern und unbegleiteten minderjährigen Migranten vereinfacht werden, erklärte das Weiße Haus.