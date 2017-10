Xi wird auch nach 2022 weiter regieren.





Keiner der neu aufgestellten Mitglieder des Ständigen Ausschusses ist jünger als 60. Nach den informellen Regeln der chinesischen Spitzenpolitik werden sie alle in fünf Jahren zu alt sein, um noch zwei weitere Amtsperioden von jeweils fünf Jahren zu dienen. Eigentlich sollte Xi nach 2022 also abtreten. Aber da es keinen offensichtlichen Nachfolger gibt, wird er wohl auch danach an der Macht bleiben.