ParisDie Korruptionsermittlungen gegen Airbus weiten sich aus. Nach den britischen gingen nun auch die französischen Behörden einem Betrugs- und Bestechungsverdacht nach, teilte der europäische Flugzeugbauer mit Sitz in Toulouse am Donnerstag mit. Die französische Finanzstaatsanwaltschaft habe eine Voruntersuchung eingeleitet und sich den Ermittlungen des britischen Serious Fraud Office (SFO) angeschlossen. Airbus werde voll und ganz mit beiden Seiten kooperieren. Das britische Betrugsdezernat für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität hatte seine Ermittlungen im vergangenen August gestartet.