Donald Trump Jr. traf im Wahlkampf eine russische Anwältin, um kompromittierendes Material über Hillary Clinton zu bekommen. Die "New York Times" berichtet, Trump Jr. habe vor der Begegnung eine E-Mail des Publizisten Rob Goldstone erhalten. Darin habe dieser angedeutet, dass die von der Anwältin in Aussicht gestellten kompromittierenden Informationen über die Trump-Rivalin Clinton von der russischen Regierung stammten und diese Trump im Wahlkampf unterstützen wolle.

In den USA wollen Senatoren beider Parteien im Geheimdienstausschuss Donald Trump Jr. zu dessen Treffen mit einer russischen Anwältin während des Wahlkampfs befragen. Dieses Gespräch könnte für die Ermittlungen zu den Russlandkontakten der heutigen US-Regierung relevant sein. Die wichtigen Fragen und Antworten im Überblick:

Bei dem Gespräch im Juni waren auch der Schwiegersohn des Präsidenten, Jared Kushner, und der damalige Vorsitzende der Wahlkampagne, Paul Manafort, anwesend. Sein Vater habe nichts davon gewusst, sagte Trump Jr. Es sei aber nichts Wichtiges dabei herausgekommen, erklärte er. Die Äußerungen der Anwältin seien vage und mehrdeutig gewesen, sie hätten keinen Sinn ergeben, so Trump Jr. weiter. Einzelheiten oder weitergehende Informationen seien ihm nicht angeboten worden. „Es wurde schnell deutlich, dass sie keine wichtige Information hatte.“ Zuvor hatte er das Treffen mit der Russin zwar bestätigt, aber erklärt, es hatte nichts mit dem Wahlkampf zu tun.

Trump Jr. zufolge ging die Anwältin bei dem Treffen zügig zum Thema der amerikanisch-russischen Adoptionen über. Es sei ihm klar geworden, dass die angeblichen Informationen zu Clinton nur ein Köder gewesen seien, um ihn zu dem Treffen zu bewegen. In einer ersten Reaktion hatte der Präsidenten-Sohn erklärt, bei der Begegnung sei hauptsächlich über das Adoptionsprogramm gesprochen worden.

Der Kreml erklärte am Montag allerdings, man kenne die Anwältin nicht.

Die russische Anwältin, mit der Donald Trump Jr. sich während des Wahlkampfs traf, heißt Natalia Veselnitskaja. Nach Informationen der „New York Times“ und „Washington Post“ zählen zu Veselnitskajas Klienten Einzelpersonen und Unternehmen mit Verbindungen zum Kreml. In den vergangenen Jahren sei sie vor allem durch ihren Kampf gegen US-Sanktionen bekannt geworden, die wegen Menschenrechtsverletzungen gegen Russland verhängt wurden, berichtete die „New York Times“. Kremlchef Wladimir Putin war über diese Strafmaßnahmen so zornig, dass er Adoptionen russischer Kinder aus den USA unterbunden hatte.

Warum könnte das Gespräch strafrechtlich relevant werden?

Mehrere Kongressausschüsse sowie ein Sonderermittler gehen dem Verdacht nach, Russland könne die US-Wahl zugunsten von Trump beeinflusst haben. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe bislang zurück.

Trumps Sohn bestätigte zwar das Treffen, erklärte aber, sein Vater habe davon nicht gewusst. Auch der US-Präsident hat in der Vergangenheit – wie auch wieder in diesem Fall - deutlich gemacht, es habe keine Absprachen gegeben.

Sollten aber entsprechende Gespräche der engsten Vertrauten des US-Präsidenten stattgefunden haben, wie eben das seines Sohnes Donald Trump Jr. mit der russischen Anwältin, verschärft dies zumindest die Indizienlage – zu Ungunsten Präsident Trumps. Zudem bringt das Gespräch Trump Jr. in Bedrängnis. Denn die Informationen über Hillary Clinton wären wohl Spionage-Material – und somit illegal beschafft und strafrechtlich relevant.