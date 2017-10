KabulTaliban-Kämpfer haben nach Behördenangaben im Westen Afghanistans einen Sicherheitsposten gestürmt und neun Soldaten getötet. Vier weitere Soldaten seien bei dem Angriff verletzt worden, sagte der Sprecher des Gouverneurs der Provinz Farah, Mohammad Naser Mehri, am Mittwoch.

Die Attacke habe sich bereits am Dienstagabend ereignet und habe vier Stunden gedauert. Dabei seien auch Artilleriegeschosse gegen die Soldaten eingesetzt worden. Das Militär setzte Kriegsflugzeuge ein, 17 der Taliban-Kämpfer wurden getötet, wie Mehri erklärte. Am vergangenen Donnerstag waren bereits 43 Soldaten bei einer Attacke auf einen Militärstützpunkt in der Provinz Kandahar getötet worden.