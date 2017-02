KabulDie USA sollen nach afghanischen Angaben mit Luftangriffen auf radikalislamische Taliban in der Südprovinz Helmand auch viele Zivilisten getötet und verletzt haben. In der Nacht zum Freitag hätten US-Streitkräfte in drei Dörfern im Bezirk Sangin mindestens 19 Menschen getötet und etwa 20 verletzt, sagte ein Stammesältester, Hadschi Saifuddin Sanginwal.

Der Sprecher der US- und der Nato-Streitkräfte in Afghanistan, General Charles Cleveland, sagte am Nachmittag, man sei sich der Vorwürfe bewusst. „Wir nehmen sie sehr ernst und arbeiten mit unseren afghanischen Partnern daran, das verfügbare Material zu sichten.“ Provinzsprecher Omar Swak wies die Berichte allerdings zurück. Die Luftangriffe, an denen auch die afghanische Luftwaffe beteiligt gewesen sei, hätten sich auf Gegenden ohne zivile Gebäude konzentriert.

Ein Sprecher des 215. Korps der afghanischen Armee, Mohammed Rassul Sasai, sagte, die Taliban hätten die Menschen in der Gegend dazu gezwungen zu behaupten, es habe zivile Opfer gegeben. „Das machen sie so, wenn sie schwere Verluste in Kämpfen erleiden.“ In der Provinz Helmand bekriegen sich afghanische Streitkräfte und radikalislamische Taliban derzeit besonders heftig. Immer wieder müssen die USA mit Luftangriffen helfen.