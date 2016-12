Laut Berichten ist ein Flugzeug der staatlichen libyschen Afriqiyah Airways entführt worden. Der mit 118 Menschen besetzte Airbus A320 soll in Malta gelandet sein.

Ein libysches Flugzeug ist Medienberichten zufolge möglicherweise entführt worden. Das Flugzeug sei auf einem maltesischen Airport gelandet, teilte die Flughafenbehörde der Mittelmeerinsel mit. Scheinbar seien zwei Entführer an Bord. Maltas Staatsfernsehen TVM berichtete, dass die beiden im Besitz von Handgranaten seien und drohten, die Maschine in die Luft zu sprengen. Details zu Forderungen der Angreifer oder ihrem möglichen Motiv gab es zunächst nicht.

Wie die „Times of Malta“ am Freitag meldete, war die Maschine der staatlichen libyschen Afriqiyah Airways mit 118 Menschen an Bord auf einem Inlandsflug von Sabha nach Tripolis. Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat schrieb auf Twitter, er sei über die mögliche Flugzeugentführung informiert worden.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23. Dezember 2016

Sicherheits- und Rettungskräfte stünden bereit. Medienberichten zufolge drohten ein oder zwei Entführer mit einem Sprengsatz. Forderungen seien bislang nicht bekanntgeworden. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Der Malta International Airport bestätigte in einer ersten Mitteilung auf Twitter, es habe eine „unrechtmäßige Störung“ am Flughafen gegeben. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Zeitung „Malta Today“ berichtete, bei dem Flugzeug handele es sich um einen Airbus A320. Die Maschine sei um 11.20 Uhr (Ortszeit) in Malta gelandet.

MIA confirms there is an unlawful interference at the airport.Emergency teams dispatched.Visit https://t.co/Lf8i8e8s6L for flight info. — Maltairport (@Maltairport) 23. Dezember 2016