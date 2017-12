Ein Anhänger hält ein Porträt des peruanischen Ex-Präsidenten vor dem Zentral-Krankenhaus in Lima hoch.

LimaNach seiner Begnadigung hat sich der frühere peruanische Präsident Alberto Fujimori für Fehler während seiner Amtszeit entschuldigt. Er wünsche sich von ganzem Herzen, dass die Nation ihm vergebe, sagte der 79-Jährige in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft von seinem Krankenbett aus. Die Begnadigung Fujimoris, der eigentlich noch14 Jahre Haft absitzen hätte müssen, hat in Peru zu massiven Protesten geführt.

Präsident Pedro Pablo Kuczynski hatte am Sonntag die Freilassung des kranken Fujimori aus humanitären Gründen bekannt gegeben. Kritiker vermuteten aber, dass Kuczynski damit nur seine politischen Schulden bei den Anhängern Fujimoris beglich, die vergangene Woche ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn blockiert hatten.