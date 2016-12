In Syrien werfen mehrere Rebellengruppen der Regierung und deren Verbündeten anhaltende Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe vor. In einer am Samstag verbreiteten Erklärung drohten sie damit, die landesweite Feuerpause für "null und nichtig" zu erklären. Nach Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wird die Wafferuhe allerdings weitgehend eingehalten. Sie wurde von Russland und der Türkei ausgehandelt und gilt seit Freitag.

Die Vereinbarung sei wertlos, sollten die Regierungstruppen weiterhin von Aufständischen kontrollierte Gebiete angreifen oder bombardieren, hieß es in der Erklärung. Insbesondere in Gebieten nordwestlich von Damaskus versuchten regierungstreue Truppen Gebiete zu erobern. Russland warf Rebellengruppen vor, binnen 24 Stunden zwölf Mal die Feuerpause gebrochen zu haben. Die Vereinbarung schloss die Islamisten-Miliz IS aus. Unklar blieb jedoch, welche Gruppen sonst noch ausgenommen sind.