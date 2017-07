MoskauDer russische Kremlkritiker Alexej Nawalny ist im Zuge eines langjährigen Prozesses wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er und zwei ehemalige Geschäftspartner müssen dem Unternehmen Kirowles rund zwei Millionen Rubel (etwa 30 000 Euro) Schadenersatz zahlen, urteilte ein Moskauer Richter am Dienstag der Agentur Tass zufolge. Nawalny kündigte an, in Berufung zu gehen.