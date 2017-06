Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny ist vor einer Großkundgebung gegen die Regierung festgenommen worden. Der Kreml-Kritiker Nawalny sei auf dem Weg zu der Demonstration vor seinem Haus in Gewahrsam genommen worden, teilte seine Frau Julia über das Twitter-Konto Nawalnys mit. In rund 200 Städten wollten Russen am Montag gegen Korruption in Regierung und Verwaltung demonstrieren.