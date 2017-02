Zwar obliegt traditionell die Verantwortung für die Handelspolitik dem US-Kongress. Dieser jedoch hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder Rechte an den Präsidenten abgegeben, etwa um die nationale Sicherheit zu gewährleisten oder die heimische Industrie zu schützen. In einem Papier der Bertelsmann-Stiftung USA, das der WirtschaftsWoche vorliegt, schreiben die Forscher von „weitgehenden Möglichkeiten“, die der Präsident habe, um den Import von Waren und Dienstleistungen aus anderen Ländern zu unterbinden. Auch Claudia Schmucker, Handelsexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) sagt: „Nur wenn Trump den Handel liberalisieren will, muss er mit dem Kongress arbeiten. Strafzölle und die Aufkündigung von Handelsabkommen kann Trump einfach so beschließen. Restriktiv hat er fast völlig freie Hand.“

Da wäre etwa der „Trading with the Enemy Act“, der dem US-Präsidenten weitgehende Rechte einräumt, alle möglichen ausländischen Transaktionen von Gütern oder Besitz zu bestrafen oder zu unterbinden, die in irgendeiner Weise mit den USA verbunden sind. Entstanden ist dieses Gesetz zwar schon 1917 und natürlich, um die USA und ihre Wirtschaft im Ersten Weltkrieg vor dem Feind zu schützen. Doch schon von 1950 bis 2008 diente es den Vereinigten Staaten als Grundlage für die Sanktionen gegen Nordkorea. Nun könnte es, so die Bertelsmann-Experten, „sehr wohl auch gegen andere Staaten angewandt werden, die mit den Vereinigten Staaten im Konflikt stehen.“