Keines der Elemente der Trump´schen Steuerpolitik fände sich in einem Programm der zehn wichtigsten Maßnahmen wieder, wie es Ökonomen erstellen würden. Dem Präsidenten sei es hauptsächlich darum gegangen, große Unternehmen zu entlasten und die Menschen in Bundesstaaten, die von Demokraten regiert werden, zu bestrafen, indem sie die von ihren Bundesstaaten erhobenen Steuern nicht mehr vollständig mit der Bundessteuer verrechnen können.

Gemessen an der Ablehnung seiner Person, sehen die Bundesbürger Trumps Rolle in der Welt noch vergleichsweise milde. 57,2 Prozent der Deutschen gehen davon aus, Trump werde vom Weißen Haus aus die Welt politisch destabilisieren.

Differenzierter argumentierte Nobelpreisträger Phelps. Es sei nicht klar, wie die Menschen auf die Steuersenkungen reagierten, sagte er. Das Kalkül Trumps höre sich zwar logisch an. Danach lassen sinkende Steuern die Nettogewinne und somit die Rentabilität von Investitionen in Sachkapital steigen. Dies erhöhe die Kapitalbildung und steigere die Produktivität, was sich wiederum in höheren Löhnen niederschlage.

Dem wirke jedoch entgegen, dass die Steuersenkungen die Defizite im Staatshaushalt in die Höhe treiben. Die vermehrte Kreditnachfrage der öffentlichen Hand führe zu steigenden Finanzierungskosten und bremse die Investitionen. Zudem sei nicht garantiert, dass Investitionen einen positiven Effekt auf die Löhne haben. So sei zu erwarten, dass die Unternehmen zunehmend in die Robotisierung investieren. Dies senke die Nachfrage nach menschlicher Arbeitskraft und drücke die Löhne.