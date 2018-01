Neben der Steuerpolitik konzentrierte sich die Kritik auf die Handelspolitik der Trump-Administration. Zwar sei der befürchtete Handelskrieg Amerikas mit dem Rest der Welt bisher ausgeblieben, konstatierte der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz von der Columbia Universität in New York.

Aktuell sind die Löhne in China drei- bis viermal höher als in anderen asiatischen Ländern, sagte Lin. Weil sich der Lohnvorsprung Chinas ausweite, werden arbeitsintensive Produktionsprozesse verstärkt in andere Länder verlagert. Das spreche dafür, dass der Anteil Chinas am US-Handelsdefizit abnehme, während der Anteil anderer Länder zunehme.

Die von Trump bevorzugten bilateralen Deals mit Handelspartnern schwächen den Rahmen für internationale Verhandlungen, monierte Summers. Zudem fielen die USA wegen ihrer konfrontativen Haltung gegenüber internationalen Organisationen wie der UNO und der Welthandelsorganisation WTO zunehmend als Taktgeber weltweiter Übereinkünfte aus.

Das sei eine Gefahr für den weltweiten Wohlstand, da China die isolationistische Haltung Amerikas zu nutzen wisse, um seinen eigenen globalen Einfluss auszuweiten. Trump beschleunige damit die Entwicklung hin zu einer multipolaren Weltordnung.

Kaushik Basu von der Cornell University, ehemaliger Chefökonom der Weltbank, warnte, Amerika könne ein ähnliches Schicksal erleiden wie Argentinien. Das südamerikanische Land sei in den 1930er Jahren eines der reichsten Länder der Welt gewesen. Dann aber habe es seinen Wohlstand verspielt, weil es dem Protektionismus frönte und nicht genug in die Bildung seiner Einwohner investierte.

Summers zog Parallelen zur Situation vor der Weltwirtschaftskrise. Ebenso wie 1929 befinde sich Amerika derzeit in einem konjunkturellen Höhenrausch mit kräftigen Kurssteigerungen an den Börsen und technologischen Umbrüchen. Sollte es wie damals in den nächsten Jahren jedoch einen wirtschaftlichen Absturz geben, sei die Trump-Administration weder personell noch intellektuell in der Lage, adäquat zu reagieren, warnte Summers.