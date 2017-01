WashingtonBill und Hillary Clinton haben sich für eine Teilnahme an der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Donald Trump am 20. Januar entschieden. Das teilten Mitarbeiter des früheren Präsidenten und der ehemaligen Außenministerin am Dienstag mit.

Zwar ist es Tradition, dass Expräsidenten und deren Ehefrauen den Vereidigungen neuer Präsidenten beiwohnen. Doch dürfte es für Hillary Clinton nach dem harten Wahlkampf gegen Trump ein schwerer Entschluss gewesen sein. Nach ihrer Wahlniederlage im November hatte sich die demokratische Präsidentschaftskandidatin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.