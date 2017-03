AthenDie griechische Polizei hat am Montag acht verdächtige Pakete in einem Athener Postverteilzentrum abgefangen und konfisziert. Adressaten seien „Personen in europäischen Ländern gewesen“. Details nannte die Polizei nicht. In Sicherheitskreisen war die Rede von Behördenvertretern bei Wirtschaftsinstitutionen und Unternehmen.

Die Polizei war besonders wachsam, nachdem vergangene Woche zwei mit explosivem Pulver versehene Sendungen mit griechischem Absender verschickt worden waren. Eine davon war für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bestimmt. Das Paket wurde aber von den deutschen Behörden am 15. März abgefangen. Ein Brief an den Internationalen Währungsfonds (IWF) in Paris explodierte einen Tag später, als eine Verwaltungsangestellte ihn öffnete. Die Frau wurde leicht verletzt.