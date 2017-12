Jerusalem/RamallahDie Palästinenserführung hat die USA eindringlich vor einer Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels gewarnt. Präsident Mahmud Abbas habe eine breite diplomatische Kampagne gestartet, um einen solchen Schritt des US-Präsidenten Donald Trump zu verhindern, berichteten palästinensische Medien am Samstagabend.

Zuvor hatte das „Wall Street Journal“ gemeldet, dass die Anerkennung unmittelbar bevorstehe. Wie es weiter hieß, könne dies im Rahmen einer Trump-Rede am Mittwoch geschehen. Der Berater und Schwiegersohn des Präsidenten, Jared Kushner, sagte am Sonntag, Trump habe noch nicht entschieden. Er werde einen Beschluss fassen, so Kushner, aber „er prüft noch viele unterschiedliche Fakten“.