WashingtonNach der unautorisierten Veröffentlichung eines Teils seiner Steuererklärung aus dem Jahr 2005 hat US-Präsident Donald Trump den dafür verantwortlichen Journalisten kritisiert. Trump bezweifelte die Angaben des Reporters David Cay Johnston über die Umstände, wie dieser an die beiden Seiten gelangte.

Pulitzer-Preisträger Johnston, der seit langem über Steuerthemen berichtet, erklärte am Dienstag im Fernsehsender MSNBC, er habe die Dokumente unverlangt per Post erhalten. Trump twitterte am Mittwochmorgen: „Glaubt wirklich jemand, dass ein Reporter, von dem niemand je gehört hat, „an seinen Briefkasten gegangen“ ist und meine Steuererklärung gefunden hat? @NBCNews FAKE NEWS!“