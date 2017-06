BerlinKanzlerin Angela Merkel hat für Partnerschaften der Industriestaaten mit den afrikanischen Ländern geworben. „Wir müssen eine nachhaltige, inklusive wirtschaftliche Entwicklung für die gesamte Welt bekommen“, sagte Merkel am Montag auf einer G20-Konferenz in Berlin. Dabei müsse man insbesondere Afrika stärker einbeziehen. Mit dem Modell einer umfassenden Partnerschaft mit Afrika und Investitionspartnerschaften mit afrikanischen Ländern wolle Deutschland mit der G20-Gruppe einen Beitrag dazu leisten, mehr nachhaltiges Wachstum und mehr Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen.