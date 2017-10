Angesichts der drohenden Strafmaßnahmen von US-Präsident Donald Trump haben die rivalisierenden politischen Flügel im Iran demonstrativ die Reihen geschlossen. Mehrere Zeitungen der Islamischen Republik führten am Dienstag auf ihren Titelseiten ein Bild von Außenminister Dschawad Sarif, der lachend den Kommandeur der Revolutionsgarden, Mohammed Ali Dschafari, umarmt. "Wir haben eine ähnliche Haltung, drücken sie aber anders aus", wurde Dschafari zitiert.

In den nächsten Tagen wird eine Grundsatzrede Trumps zum Iran erwartet, in der er eine härtere Politik gegen die Regierung in Teheran einleiten dürfte. Als Teil seiner neuen Iran-Strategie dürfte Trump die Revolutionsgarden als terroristische Vereinigung einstufen. Zudem wird er Insidern zufolge nicht bestätigen, dass sich das Land an das von den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates und Deutschland verhandelte Atomabkommen hält. Zwar würde dies die Vereinbarung nicht kippen. Allerdings müsste der US-Kongress innerhalb von 60 Tagen entscheiden, ob die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt werden.