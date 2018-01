Nachdem die Türkei am Samstag ihre Luftoffensive gegen kurdische Truppen in Nordsyrien begonnen hat, sind in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze Rauchwolken zu sehen.

IstanbulTürkische Bodentruppen sind offenbar in die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Afrin in Syrien einmarschiert. Das sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim am Sonntag, wie die Nachrichtenagentur DHA meldete. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu rückten die Soldaten mit Unterstützung der Freien Syrischen Armee vor.

Ziel der am Wochenende gestartet Offensive sei es, eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone in der nordsyrischen Provinz Afrin errichten, zitierte der türkische Sender HaberTürk am Sonntag Ministerpräsident Binali Yildirim. Bei dem Militäreinsatz sei bislang kein türkischer Soldat verletzt worden, sagte Yildirim.