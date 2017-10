WashingtonUS-Spezialeinheiten haben einen Kämpfer festgenommen, der 2012 am blutigen Angriff auf das US-Konsulat im libyschen Bengasi beteiligt gewesen sein soll. Der Mann werde in den USA vor Gericht gestellt, sagte US-Präsident Donald Trump am Montag. Nach Angaben aus der US-Regierung wurde der Mann in Misrata gestellt und auf ein US-Marineschiff im dortigen Hafen gebracht.

Ihm wird vorgeworfen, in den Angriff auf das Konsulat im September 2012 verwickelt gewesen zu sein. Dabei wurden US-Botschafter Christopher Stevens und drei weitere US-Bürger getötet. Es gab mehrere Untersuchungen im US-Kongress, ob die damalige Regierung unter Trumps Vorgänger Barack Obama die Öffentlichkeit über Einzelheiten des Vorfalls in die Irre geführt hat.