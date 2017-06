San FranciscoGanz Amerika ist im Comey-Fieber. Nicht nur die notorischen TV-Kabel-Nachrichtensender wie CNN werden am heutigen Donnerstag ab zehn Uhr New Yorker Zeit (16 Uhr MEZ) die Anhörung des früheren FBI-Chefs James Comey live übertragen. Auch die großen Publikumssender wie ABC, CBS, NBC oder Fox unterbrechen ihre Frühstücksprogramme. Statt „Good Morning America“ gibt es „Good Morning Mr. Comey“. Dabei wird sogar teilweise ganz auf Werbeeinblendungen verzichtet. Das könnte das größte TV-Event neben dem Superbowl mit 120 Millionen Zuschauern werden.

In vielen Bars oder Pubs, vornehmlich an der Ostküste der USA, werden zudem Überstunden geschoben, ganz wie bei großen Sportevents. So wie im Union Pub in Washington, der um 9.30 öffnet und alle Bildschirme für die Anhörung einschalten will - mit nur einer Ausnahme: Ein Bildschirm zeigt den Twitter-Account von Donald Trump. Denn jedes Mal wenn Trump zu der Anhörung twittert, gibt es eine Lokalrunde aufs Haus.

In Shaw’s Taverne in Washington wiederum gibt es ab 9.30 Uhr russischen Wodka für fünf Dollar das Glas und ein FBI-Sandwich für zehn Dollar. Rob Heim, Manager des Shaw’s, erklärte gegenüber CBS News: „Wir haben Partys zu TV-Debatten und zur Wahlnacht, aber das ist das erste Mal, dass wir eine Kongressanhörung übertragen“.

Im Duffy’s gibt es zur Feier des Tages einen „Cofveve“-Cocktail sowie freies WLan, damit alle so tun können, als würden sie arbeiten, während sie in der Bar den Politthriller des Jahres verfolgen.