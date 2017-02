MogadischuBei einem Autobombenanschlag auf einen Markt in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind am Sonntag mindestens 39 Menschen getötet worden. Etwa 50 weitere wurden Rettungskräften zufolge verletzt. Ein Selbstmordattentäter habe das Auto auf den Marktplatz gesteuert und in die Luft gesprengt, berichteten Augenzeugen. Viele Läden wurden dabei zerstört.