Nach dem Attentat auf einen Nachtclub am Neujahrsmorgen steht Istanbul noch immer unter Schock. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht. Währenddessen steigt die Zahl der ausländischen Toten.

Nach dem Terroranschlag auf die beliebte Disco „Reina“ in Istanbul sollen die ausländischen Toten am Montag an ihre Angehörigen übergeben werden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Fast ein Drittel aller 39 Opfer waren Ausländer, vor allem aus dem Mittleren Osten. Die Polizei suchte unterdessen weiterhin nach dem mutmaßlichen Attentäter des Blutbades.

Chronologie: Schwere Anschläge in der Türkei Dezember 2016 Bei einem Doppelanschlag im Istanbuler Stadtteil Besiktas nahe einem Fußballstadion sterben am 10. Dezember mindestens 45 Menschen, überwiegend Polizisten. Zu den Anschlägen bekennt sich die TAK, eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Eine Woche später kommen in der zentraltürkischen Stadt Kayseri bei einem Selbstmordanschlag mindestens 13 Soldaten ums Leben. Der Attentäter hat eine Autobombe neben einem Bus mit Militärangehörigen gezündet haben. Auch hierzu bekennt sich die TAK. Am 19. Dezember wird der russische Botschafter Andrej Karlow in Ankara von einem türkischen Polizisten niedergeschossen. Die türkische Regierung verdächtigt die Gülen-Bewegung, hinter dem Attentat zu stecken.

November 2016 Bei einem Autobombenanschlag in der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakir werden mindestens elf Menschen getötet, die meisten davon Zivilisten. Erstmals übernimmt die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Verantwortung. Auch die TAK bekennt sich zu der Tat. Zu der Explosion war es kurz nach den Festnahmen von zwölf Abgeordneten der pro-kurdischen HDP gekommen.

Oktober 2016 In der südosttürkischen Provinz Hakkari bringt ein Attentäter einen mit Sprengstoff beladenen Kleinlaster vor einem Kontrollposten der Gendarmerie zur Explosion. Bei dem Selbstmordanschlag der PKK kommen 16 Menschen ums Leben.

August 2016 Ein Attentäter sprengt sich inmitten einer kurdischen Hochzeitsfeier in der südtürkischen Stadt Gaziantep in die Luft. Es gibt mehr als 50 Tote.

Juni 2016 Am internationalen Terminal des Atatürk-Flughafens in Istanbul sprengen sich drei Selbstmordattentäter in die Luft. Sie reißen 45 Menschen mit in den Tod. Die türkische Regierung macht den IS dafür verantwortlich.

März 2016 Bei einem Autobombenanschlag in der Hauptstadt Ankara werden mindestens 37 Menschen getötet. Zu dem Anschlag bekennt sich die TAK.

Februar 2016 Bei einem Bombenanschlag auf einen Militärkonvoi im Regierungsviertel von Ankara sterben 30 Menschen, darunter der Selbstmordattentäter. Zu dem Attentat bekennt sich die TAK.

Januar 2016 Bei einem Anschlag im historischen Zentrum Istanbuls werden zwölf Deutsche getötet. Der Angreifer sprengt sich mitten in einer deutschen Reisegruppe in die Luft. Er gehörte nach Angaben der türkische Regierung dem IS an.

Oktober 2015 Am Rande einer regierungskritischen Demonstration in der Hauptstadt Ankara reißen zwei Sprengsätze mehr als 100 Menschen in den Tod. Die Staatsanwaltschaft macht den IS dafür verantwortlich.

„Unsere Sicherheitskräfte haben alle notwendigen Ermittlungen eingeleitet. So Gott will finden wir ihn in kurzer Zeit“, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu mit Hinblick auf den Unbekannten.

Anzeige

Ermittler untersuchten am Sonntag das Chaos in dem Club, unter anderem waren Stühle und Tische zerborsten. Überprüft wurden auch Kleidungsstücke, die die Partygäste in Panik zurückgelassen hatten. Vor einer Leichenhalle kam es zu emotionalen Szenen: Einige Angehörige schrien auf und fielen auf den Boden, nachdem sie vom Tod ihrer Verwandten und Freunde erfahren hatten.

Premium Türkei : Die Normalität, eine Ausnahme Unser Korrespondent zog vor einem Jahr in das Land – seither sind Terror und Angst stete Begleiter. Aber er glaubt, dass die Vernunft siegen wird.

Der Angreifer hatte am Sonntagmorgen insgesamt 39 Menschen getötet und fast 70 weitere verletzt. Rund 75 Minuten nach Anbruch des neuen Jahres erschoss er vor der Disco einen 22 Jahre alten Polizisten und einen 47-jährigen Reiseverkehrskaufmann - danach stürmte er in den Nachtclub. Außenkameras zeigten einen in schwarz gekleideten Mann, während die Aufnahmen aus dem Inneren einen Täter zeigten, der offenbar so etwas wie eine Weihnachtsmannmütze trug. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim berichtete, der Täter habe eine Waffe in dem Club zurückgelassen und das entstandene Chaos nach dem Anschlag genutzt, um zu flüchten. Bisher hat sich noch niemand zu der Terrorattacke bekannt. Ob es Hintermänner gab, ist ebenfalls unklar. Unter den Toten waren unter anderem drei Inder, drei Libanesen, drei Jordanier, ein Belgier und ein Kanadier. Verletzt worden sind nach türkischen Behördenangaben zudem Bürger aus Saudi-Arabien, Marokko und Libyen. Zur Tatzeit waren Schätzungen zufolge etwa 600 Menschen in der Disco, die häufig von berühmten Sängern, Sportlern und Schauspielern besucht wird.

Türkei : Von der Demokratie zur Diktatur Recep Tayyip Erdogan ist nicht der Garant für Stabilität in der Türkei, sondern verantwortlich für den ersten Failed State innerhalb der Nato. Ein Gastbeitrag.

Unterdessen wiesen die Vereinigten Staaten türkische Medienberichte und Angaben in Sozialen Netzwerken zurück, nach denen die Geheimdienste des Landes von der Gefahr eines Anschlags in dem Club gewusst hätten. Die Regierung habe von keinen konkreten Bedrohungen gewusst, teilte die US-Botschaft in Ankara mit. Die USA verurteilten die Attacke, ebenso Russland und der UN-Sicherheitsrat. Im vergangenen Jahr wurde die Türkei insgesamt von mehr als 30 gewalttätigen Angriffen erschüttert, darunter auch mehrfach Bombenanschläge.