JerusalemBei palästinensischen Anschlägen in Jerusalem sind eine israelische Grenzpolizistin und die drei Attentäter getötet worden. Dabei handelte es sich um zwei Vorfälle am Freitag in der Nähe des Damaskustores der ummauerten Altstadt, wie die Polizei mitteilte. An einer Stelle griffen zwei Palästinenser eine Gruppe von Polizisten mit Pistolen und Messern an und wurden niedergeschossen. Andernorts erstach ein Palästinenser die Polizistin, bevor er von den Sicherheitskräften erschossen wurde. Ein Polizist wurde zudem verletzt.

Die Islamisten-Miliz IS reklamierte den Angriff auf die Polizistin für sich, wie sie über ihre Nachrichtenagentur Amak mitteilte. Kurz darauf erklärte ein hochrangiger Vertreter der radikalislamischen Hamas, der IS stehe nicht hinter der Tat. Die Angriffe seien von Mitgliedern der Hamas und der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) verübt worden. Die PFLP bestätigte die Angaben.