LondonDer mutmaßliche Attentäter von Westminster hat sich drei Mal in Saudi-Arabien aufgehalten. Der Mann habe von 2005 bis 2006 und von 2008 bis 2009 als Englischlehrer in Saudi-Arabien gearbeitet, teilte die Botschaft des Landes in London mit. Dafür habe er jeweils ein Arbeitsvisum gehabt. 2015 sei er noch einmal für sechs Tage in Saudi-Arabien gewesen. Er sei den Sicherheitsdiensten des arabischen Königreiches nicht aufgefallen, weil er dort keine Vorstrafen hatte.