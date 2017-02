SeoulSüdkorea hat vier nordkoreanische Spione für das mutmaßliche Attentat auf den Halbbruder von Machthaber Kim Jong Un verantwortlich gemacht. Die vier Agenten des Ministeriums für Staatssicherheit seien jene Nordkoreaner, nach denen die malaysischen Behörden seit dem Giftmord an Kim Jong Nam suchten, sagten Abgeordnete in Seoul am Montag nach einer Unterrichtung durch den südkoreanischen Geheimdienst NIS. Zwei weitere Verdächtige stünden dem Außenministerium in Pjöngjang nahe.

Zwei Frauen hatten Kim Jong Nam nach Darstellung der malaysischen Polizei vor zwei Wochen am Flughafen von Kuala Lumpur eine giftige Substanz ins Gesicht gerieben. Angeblich soll es sich dabei um das Nervengift VX gehandelt haben. Kim sei innerhalb von 20 Minuten tot gewesen, hieß es. Die beiden Frauen, eine Indonesierin und eine Vietnamesin, sollen das Gift demnach von den Nordkoreanern erhalten haben, die unmittelbar nach dem Attentat aus dem Land geflohen sind. Die beiden Frauen sind in Haft, behaupten aber, sie seien hereingelegt worden und hätten das Nervengas unwissentlich verwendet.