BerlinInmitten schwerer diplomatischer Verstimmungen zwischen Deutschland und der Türkei ist Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Samstag mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu zusammengetroffen. Das informelle Treffen habe in Antalya stattgefunden, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Dabei sei es um die bilateralen Beziehungen und um „die schwierigen Themen und Erwartungen auf beiden Seiten“ gegangen. Mehr Details nannte das Ministerium nicht.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind unter anderem wegen der Inhaftierung zahlreicher Deutscher auf einem Tiefpunkt. Prominentester Gefangener ist der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel.