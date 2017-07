„Ich habe in meiner Hosentasche ein Radiostudio, ein Fernsehstudio und ein Filmstudio“, sagte Scaramucci mit Hinblick auf sein Smartphone. „Die ganze Welt hat sich verändert; wir müssen den Weg überdenken, wie wir unsere Informationen überbringen.“ Trump hatte am Freitag bekanntgegeben, dass Scaramucci - ein Fernsehkommentator und Absolvent der renommierten Harvard Law School - den höchsten Posten im Kommunikationsteam übernimmt.

WashingtonEs soll ein Neuanfang werden. Der frisch ernannte Kommunikationschef von US-Präsident Donald Trump, Anthony Scaramucci, möchte, dass „eine neue Ära guter Gefühle“ beginnt. Er hoffe, dass er eine positivere Stimmung herstellen könne, erklärte Scaramucci am Sonntag (Ortszeit) in einem Interview des TV-Senders Fox. Außerdem wolle er gegen undichte Stellen im Team des Weißen Hauses vorgehen, die der Presse Informationen steckten, sagte der Ex-Wall-Street-Financier.

Nicht jeder freute sich über die Neuigkeiten: Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, trat aus Protest wegen der Ernennung Scaramuccis zurück. Seinen Platz wird künftig die stellvertretende Sprecherin, Sarah Huckabee Sanders, übernehmen. Was Scaramucci nun erwartet, wurde in ersten Interviews am Wochenende deutlich. Er wollte über die künftige Pressestrategie reden - musste aber gleich an seinem ersten Arbeitstag über die Russland-Ermittlungen und Trump-Tweets sprechen.

Mit Hinblick auf die Tweets erklärte Scaramucci, er werde „den Präsidenten Präsident sein lassen“ - und Trump weiterhin freimütig twittern lassen. In Bezug auf Russland sei ein zweiseitiger Ansatz notwendig: Einerseits müsse deeskaliert und diplomatisch gehandelt werden. Andererseits müsse Russland hart und kriegsähnlich getroffen werden. Auf die Trump-Tweets über die Russland-Ermittlungen angesprochen, sagte Scaramucci: „Wenn er denkt, dass das hilfreich ist, lass es ihn machen.“ Der Präsident würde „sehr, sehr aggressiv“ verteidigt werden, wenn „sinnfreie Dinge“ über Trump verbreitet würden, sagte der neue Kommunikationschef.

Eine nicht näher genannte Person habe ihm gesagt, falls Russland tatsächlich „diese Situation“ gehackt hätte, hätte es nie jemand herausgefunden, sagte Scaramucci CNN. Wie sein neuer Chef zu dem Thema steht, konnte auch der Kommunikationsleiter nicht genau sagen: Trump habe im Grunde genommen zu ihm gesagt, vielleicht habe Russland „es gemacht“ - vielleicht aber auch nicht. Mehrere Gremien und ein Sonderermittler untersuchen derzeit, ob Russland sich in den Ablauf des US-Wahlkampfs eingemischt und Trump zum Sieg verholfen hat.