StraßburgDer Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland wegen seiner Anti-Homosexuellen-Gesetze verurteilt. Das Verbot der sogenannten „Propaganda von Homosexualität“ verstoße gegen die Meinungsfreiheit und sei diskriminierend, erklärte das Gericht in Straßburg am Dienstag. Darüber hinaus verstärke das Gesetz Vorurteile und fördere sogar die Homophobie. Die russische Regierung kündigte der Nachrichtenagentur Tass zufolge an, in Berufung zu gehen.

Geklagt hatten drei schwule Menschenrechtler, die in Russland zu Geldstrafen veruteilt worden waren, nachdem sie gegen die Gesetze protestiert hatten. Das Menschenrechtsgericht hat die russische Regierung zu einer Entschädungszahlung in Höhe von fast 50.000 Euro für die Kläger verurteilt.