RiadDem Staat nahestehende Medien berichten aus Saudi-Arabien, dass elf Prinzen und Dutzende Ex-Minister festgenommen worden seien. Namen nannten sie nicht. Die Festgenommenen sollen demnach in einem Nobelhotel in Riad festgehalten werden. Die Telefonleitung des Hotels war am Sonntagmorgen abgeschaltet.

An der Spitze des Korruptionskampfes soll Kronprinz Mohammed bin Salman stehen. Die Regierung von König Salman hat bislang nur bekanntgegeben, dass Antikorruptionsuntersuchungen aufgenommen worden seien.