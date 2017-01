Gleich zu Beginn seiner ersten Rede als Staatsoberhaupt spricht Trump vom „Establishment“, das sich selbst beschützt habe, aber nicht die Bürger des Landes. „Ihre Siege waren nicht eure Siege“, ruft Trump den Zuschauern in Washington, D.C. entgegen. „Während sie in unserer Hauptstadt gefeiert haben, gab es wenig für die kämpfenden Familien überall im Land zu feiern.“

Trump verspricht, künftig all seine politischen Entscheidungen davon abhängig zu machen, ob sie dem amerikanischen Volk nützen. „Jede Entscheidung in Bezug auf Handel, Steuern, Einwanderung und Außenpolitik werden getroffen, um den amerikanischen Arbeitern und Familien zu helfen.“ Die Vereinigten Staaten müssten ihre Grenzen vor den Verwüstungen anderer Länder schützen, „die unsere Produkte nachmachen, unsere Unternehmen stehlen und unsere Jobs zerstören“.

Dazu will der neue Präsident ein Konjunkturpaket auflegen, ganz wie Obama vor acht Jahren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Kurzum: In der Gesundheits- und Wirtschaftspolitik liegen die beiden gar nicht weit auseinander, rhetorisch sucht Trump aber die maximale Distanz zum Demokraten und verspottet ihn und seine Politik auf offener Bühne vor Millionen Zuschauern, die die Rede weltweit verfolgen.

Trump ist als 45. Präsident der USA vereidigt worden. In seiner Antrittsrede kündigte er ein hartes Vorgehen gegen islamische Extremisten an. In Washington kam es zu Ausschreitungen. Der Tag im Überblick.

Und dann sagt Trump den einen Satz, in der sich wohl seine wirtschaftspolitische Agenda für den nächsten Monate und Jahre ableiten lässt: „Schutz wird zu großem Wohlstand und Stärke führen.“ Schutz, im Original „protection“, darf in diesem Zusammenhang getrost als Protektionismus verstanden werden, also handelspolitischen Abgrenzungen zu anderen Ländern.

Einen Vorgeschmack auf seine Wirtschaftspolitik hatte Trump im Verlauf der zurückliegenden Woche gegeben. So drohte er deutschen Autobauern mit Strafzöllen von 35 Prozent, wenn sie ihre Wagen nicht in Amerika produzieren, dort aber verkaufen wollen. BMW-Chef Harald Krüger reagierte gelassen auf Trumps Affront und sagte gegenüber der Welt lediglich: „Ich bin überzeugt, dass man in den USA zur Kenntnis nimmt, dass BMW auch in Amerika einer der größten Automobilhersteller ist und dort direkt und indirekt rund 70.000 Menschen beschäftigt.“ Der Konzern betreibe nicht nur sein weltweit größtes Werk in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina, sondern beschäftigt auch Lieferanten, Händler, Vertriebs- und Servicemitarbeiter.