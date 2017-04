BrüsselDie belgischen Behörden haben die Terrorvorwürfe gegen einen Tunesier fallenlassen, der im März mit seinem Auto durch eine belebte Einkaufsstraße in Antwerpen gerast war. Wegen Verstößen gegen das Waffenrecht wurde der 39-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Freitag aber für einen weiteren Monat in Gewahrsam genommen.

Bei seiner Festnahme am 24. März fand die Polizei Messer, eine Schrotflinte und einen Benzinkanister im Wagen von Mohamed R. Ursprünglich war ihm versuchte vorsätzliche Tötung „in einem Terror-Kontext“ vorgeworfen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lagen aber nicht genügend Hinweise darauf vor, dass er die gegen Anti-Terror-Gesetze verstoßen hat.