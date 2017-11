Moskau Bei einem möglichen Treffen von Kremlchef Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump am Rande des Apec-Gipfels dürfte es nach Angaben aus Moskau vor allem um die Koreakrise gehen. Es sei klar, dass die beiden über die wichtigsten internationalen Fragen sprechen würden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Zuvor hatte er neben dem Streit über das nordkoreanische Atomprogramm auch den Syrien-Konflikt als Thema genannt.

Peskow betonte, über ein mögliches Treffen von Putin und Trump am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) am 11. und 12. November in Vietnam werde noch verhandelt. „In jedem Fall werden sich beide Präsidenten in Da Nang befinden, und die Gelegenheit, auf die eine oder andere Art miteinander zu sprechen, werden sie zweifellos haben“, sagte er der Agentur Interfax zufolge.