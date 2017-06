RiadIn dem Streit der arabischen Golfstaaten hat Bahrains Außenminister Katar vorgeworfen, eine militärische Eskalation des politischen Konflikts zu betreiben. „Die Grundlagen des Disputs mit Katar sind diplomatischer Art und Sicherheitsfragen, sie sind keinesfalls militärisch“, erklärte Außenminister Scheich Chalid bin Ahmed al-Chalifa am Montag. Es sei eine Eskalation, wenn Katar ausländische Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge hinzuziehe.

Zusammen mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Ägypten hat Bahrain vor drei Wochen einen Boykott gegen Katar verhängt und dessen Aufhebung an ein Ultimatum geknüpft. Die vier Staaten werfen Katar vor, Extremisten zu unterstützen. Sie fordern eine Einstellung dieser Hilfe, die Schließung des Fernsehsenders Al-Jazeera, die Reduzierung der Zusammenarbeit mit dem Iran - dem wichtigsten Rivalen Saudi-Arabiens in der Region - und die Schließung des türkischen Militärstützpunkts in dem Land.