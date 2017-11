Eine von Trumps ersten Amtshandlungen war ein Akt der Zerstörung. Mit nur einem Federstrich kündigte der US-Präsident das transpazifische Freihandelsabkommen TPP auf – und zertrümmerte so das Herzstück von Obamas jahrelanger Handelspolitik. Statt multinationaler Handelsabkommen werde er bilaterale Verträge zwischen den USA und einzelnen Ländern aushandeln, kündigte Trump an. Gleichzeitig versprach er, Arbeitsplätze und Industrien zurück in die USA zu holen.