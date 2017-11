US-Präsident Donald Trump hat vor Unternehmern in Japan ein Handelsungleichgewicht mit dem Land beklagt. „In den letzten Jahrzehnten hat Japan gewonnen“, sagte er am Montag in Tokio. Die Vereinigten Staaten hingegen hätten durch ein massives Handelsbilanzdefizit gelitten. Der Präsident verteidigte zugleich den Ausstieg seines Landes aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP.

Japan und die Vereinigten Staaten würden in Zukunft mehr handeln, als man unter dem Pakt „je gedacht“ habe, sagte Trump. Die multinationale Vereinbarung sei schlichtweg nicht der richtige Deal für die USA - die jetzigen Abkommen unfair und nicht offen. „Auch wenn einige von Ihnen in diesem Raum das nicht so sehen ... am Ende wird sich mein Weg als richtig erweisen“, so Trump an die Unternehmer gewandt. Tokio hatte in der Vergangenheit darauf gedrängt, TPP zu erhalten.