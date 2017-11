Da NangUS-Präsident Donald Trump hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un einmal mehr verbal angegriffen. Auf einem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft im vietnamesischen Da Nang sagte Trump am Freitag, die Zukunft der Region dürfe „nicht von den verdrehten Fantasien eines Diktators von gewalttätiger Eroberung und atomarer Erpressung als Geisel gehalten werden“. In Richtung Kim wetterte er: „Jeder einzelne Schritt, den das nordkoreanische Regime in Richtung weiterer Waffen tätigt, ist ein Schritt, der es in größere und größere Gefahr bringt.“