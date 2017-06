BerlinDie EU-Staaten nehmen nur zögerlich Asylbewerber aus Deutschland zurück, für deren Verfahren sie eigentlich zuständig sind.

Im ersten Quartal dieses Jahres hat Deutschland 16.631 Übernahmeersuchen an andere EU-Länder gestellt, wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, die Reuters am Montag vorlag. Zurückgeführt wurden nach den Dublin-Regelungen aber lediglich 1344 Personen. Die meisten Rücknahmeersuchen gingen an Italien mit 6743. Es erfolgten aber nur 371 Überstellungen.