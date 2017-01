TeheranDer Iran hat gelassen auf die jüngsten Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zum Atom-Deal mit Teheran reagiert. „Das sind Slogans, nur Gerede ... ich glaube nicht, dass sich was an dem Deal ändern wird“, sagte der iranische Präsident Hassan Ruhani auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Teheran. Donald Trump hatte in einem Zeitungsinterview das Wiener Atomabkommen von 2015 als eines der dümmsten Abkommen bezeichnet.