IsfahanDer Iran hat die Europäische Union aufgefordert, die Zukunft des Wiener Atomabkommens von 2015 nicht von der Haltung der USA abhängig zu machen. „Unsere höchste Priorität sollte es sein, den Atomdeal zu retten“, sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrus Kamalwandi, am Dienstag.

Die EU sollte es nicht zulassen, dass die neue US-Regierung über das Schicksal dieses international anerkannten Abkommens bestimme und es torpediere, so der Sprecher während des zweiten Tages des Iran-EU Treffens in der Atomorganisation in Isfahan, Zentraliran.