TeheranDer Iran will mit dem Westen – auch der EU – weder über seine Nahostpolitik noch über das Raketenprogramm des Landes verhandeln. Beide Themen hätten nichts mit dem Atomabkommen zu tun, das der Iran mit den den UN-Vetomächten sowie Deutschland ausgehandelt hatte. „Unsere Verteidigungsstrategie, egal ob nun mit oder ohne Raketenprogramm, ist unsere rote Linie und geht niemanden was an“, sagte Ali-Akbar Welajati, der außenpolitische Berater des obersten Führers, Ajatollah Ali Chamenei, am Samstag.

Dies gelte auch für die iranische Nahostpolitik. Der Iran sei ein Teil des Nahen Ostens und habe daher sehr wohl ein Recht, Verbündete in der Region zu haben und seinen geopolitischen Interessen nachzugehen, so der ehemalige iranische Außenminister. „Die Frage ist eher, was haben unsere (westlichen) Kritiker in der Region zu suchen?“