AnkaraDer Iran hat die scharfe Kritik der neue US-Regierung an seinem jüngsten Raketentest zurückgewiesen. „Das ist nicht das erste Mal, dass eine unerfahrene Person den Iran bedroht hat“, sagte am Dienstag Ali Akbar Welajati, Berater des geistlichen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei unter Anspielung auf US-Präsident Donald Trump .

Der Iran hatte am Sonntag eine ballistische Rakete getestet. Das US-Präsidialamt erklärte am Mittwoch, man warne den Iran und prüfe, wie reagiert werden solle. Trump selbst wiederholte am Donnerstag über Twitter die Warnung und kritisierte erneut das unter seinem Vorgänger Barack Obama geschlossene internationale Atomabkommen.

Der Iran hätte sich dafür dankbar zeigen sollen, erklärte Trump: Das Land habe vor dem Zusammenbruch gestanden, bevor es mit 150 Milliarden Dollar aus dem „fürchterlichen Abkommen“ gerettet worden sei.